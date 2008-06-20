Потап и Настя Каменских хотят порвать Евровидение-2009 в клочья

Украинский дуэт ПОТАП и Настя КАМЕНСКИХ хотели бы представлять Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение” в следующем году.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Артисты сообщили, что согласно данным народного голосования их дуэт стал победителем в номинации «Прорыв года» на шестой церемонии вручения наград российского музыкального канала «Муз-ТВ»-2008. ПОТАП и Настя КАМЕНСКИХ опередили таких известных российских артистов как резидента Comedy Club Павла ВОЛЮ и группу «Серебро».

Также в ходе пресс-конференции Н.КАМЕНСКИХ сообщила, что получила премию «Самая сексуальная женщина планеты - 2008» по версии популярного мужского журнала FHM, которую ей вручили 10 июня в Москве. По словам артистки, она стала 10-й в общем рейтинге женщин, но первой среди женщин СНГ. Ее опередили лишь голливудские звезды, в частности, Анджелина ДЖОЛИ.

ПОТАП отметил, что им очень хотелось бы, чтобы их уважали и в Украине. Он сообщил, что в их новом альбоме будет песня на украинском языке “Ну и шо, шо ты москаль”. Кроме того, запланировано их турне по городам Украины.

Н.КАМЕНСКИХ отметила, что ей не нужны звания наподобие «народная артистка», но она бы хотела, чтобы Украина гордилась ими.

Также артисты отметили, что хотели бы представлять Украину на Евровидении. ПОТАП отметил, что в случае поступления такого предложения они обязательно примут его.

В то же время он сказал, что дуэт хочет поехать на Евровидение именно от Украины, потому что когда им предлагали в прошлом году поехать на этот конкурс от России, они отказались.

По словам ПОТАПА, он слышал разговоры о том, что певец Виталий КОЗЛОВСКИЙ также хочет поехать на этот песенный конкурс. “Если В.КОЗЛОВСКИЙ споткнется...”, - пошутил он.

ПОТАП сообщил, что он общался с В.КОЗЛОВСКИМ на этот счет на одном из концертов, но пока они не знают, какой будет схема отбора на песенный конкурс.

“Если вы нас поддержите - мы поедем (на Евровидение) и порвем там всех в клочья”, - заверил ПОТАП.

Н.КАМЕНСКИХ пошутила, что есть еще один вариант - чтобы ПОТАП поехал на Евровидение вместе с В.КОЗЛОВСКИМ.