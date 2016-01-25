По всей территории Украины синоптики объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Сегодня днем на дорогах ожидается гололедица, в западной части местами налипание мокрого снега, гололед.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области.

Теплее всего сегодня будет в западных областях, холоднее - на востоке и в центре страны, где столбики термометров опустятся до -15...-17 градусов.

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщал, что 25-26 января будет ослабление мороза, где-то на 5-10 градусов, но начиная с 27-29 (января) в Украине будут снова очень низкие температуры воздуха.