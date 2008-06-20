Бойко обвинил Тимошенко в коррупции при закупке топлива

Депутат Верховной Рады, министр топлива и энергетики оппозиционного правительства Украины Юрий БОЙКО обвинил правительство Юлии ТИМОШЕНКО в коррупции при закупке нефтепродуктов для формирования стабилизационного резерва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Дизельное топливо для стабилизационного резерва в этом году закупалось у структур, близких к БЮТ, и до сих пор не поставлено, несмотря на 100%-ю предоплату еще в апреле»,– отмечено в сообщении.

По мнению Ю.БОЙКО, цены на нефтепродукты на внутреннем рынке давно побили все рекорды, что в ближайшие месяцы негативно скажется на стоимости продуктовой корзины каждого украинца.

«Вместо реальной борьбы с многомиллионными хищениями государственных средств при закупке дизельного топлива для Стабрезерва без проведения тендера и по предоплате; вместо наказания ответственных за контрабанду газа и несвоевременную уплату в бюджет 1,75 млрд. гривен налога на добавленную стоимость ведомство СИВУЛЬСКОГО (глава ГлавКРУ – УНИАН) «штампует» лживые обвинения и занимается их тиражированием в СМИ», – добавлено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, исполнительный директор консалтинговой компании UPECO (г. Киев) Сергей КУЮН считает, что создание стабилизационного фонда дизельного топлива для аграриев не решит проблему роста цен на топливо.

«Что касается создания стабилизационного фонда нефтепродуктов, то эффективность и в целом вероятность его создания выглядит весьма призрачно. Ведь это не первая инициатива ТИМОШЕНКО подобного рода: в феврале подобное поручение уже было дано Минтопэнерго и «Укртранснафте». Однако, несмотря на усилия премьера и получение кредитов «Укртранснафтой», фонд так и не был сформирован. Как известно из прессы, проплатив около 240 млн. грн. за 40 тыс. тонн дизтоплива еще в конце марта, «Укртранснафта» по сей день не получила ни этого товара, ни возврата средств от псевдопоставщика нефтепродуктов», – отметил он.