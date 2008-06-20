Тимошенко успокоила Европу: от голода она ее спасет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Украина может сделать серьезный вклад в преодоление энергетического и продовольственного кризиса в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе по итогам участия в саммите Европейской народной партии.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина имеет колоссальный потенциал в агропромышленном комплексе. В этом году Украина ожидает рекордный урожай и таким образом может обеспечить зерном страны Европейского Союза, заверила премьер-министр.

Она выразила убеждение, что Украина может производить вдвое больше электроэнергии, чем потребляет. „Украина будет надежным партнером Европейского Союза и будет исповедовать европейские принципы. Важно, что на этом пути мы не одиноки, ведь нас поддерживают наши европейские партнеры”, - подчеркнула глава правительства.

В свою очередь, президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС отметил, что европейские демократы поддерживают реформы украинского правительства, в частности, меры по преодолению инфляции. В.МАРТЕНС отметил, что чрезвычайно рад присутствию Ю.ТИМОШЕНКО на саммите Европейской народной партии, в котором приняли участие главы правительств 15 европейских стран.