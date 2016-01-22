В Ривне продолжают разбивать мемориальные доски: теперь - Шухевичу

Как сообщает Главное управления Национальной полиции в Ривненской области, информация о повреждении поступила в полицию сегодня от жителя города. Сведения по данному факту внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событий.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Мемориальная доска была установлена 5 декабря 2007 года по инициативе Ривненской городской организации партии "Нароный союз "Наша Украина" и "Конгресса украинских националистов".

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 января в Ривне неизвестные разбили гранитную мемориальную доску в честь лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, установленную на стене многоэтажки на улице, названной в его честь.

4 января в Ривне неизвестные уничтожили стелу в честь Бандеры, установленную за три дня до этого в честь годовщины рождения Бандеры на перекрестке улицы его имени с улицей Вячеслава Чорновила.