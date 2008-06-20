У Черновецкого подсчитывают прибыль от запрета на въезд грузовиков

Ежедневный мониторинг, который осуществляется специальными службами КГГА, свидетельствует о положительном результате ограничения въезда грузовиков в город и действие соответствующего распоряжения Киевского городского председателя не будет остановлено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

«Мы ежедневно получаем звонки киевлян в Call-центр, которые поддерживают нововведение. Также каждый водитель автобуса собирает информацию о том, насколько улучшилась ситуация на дорогах. Эти наблюдения показали: только с 1 июня, то есть с момента введения ограничений на въезд грузовиков в город, нам удалось на 10% увеличить регулярность прибытия автобусов и троллейбусов на остановки. Также на 50 тыс. грн. увеличилась прибыль – люди стали доверять общественному транспорту. До 20% снизилось количество заторов и ДТП, особенно на мостах и площадях, где раньше постоянно в заторах стояли грузовики», – отметил Д.БАСС.

По его словам, большинство перевозчиков уже перестроились на новый график работы и свободно проезжают по городу ночью.

«Если раньше в город въезжали 12 тыс. грузовиков, то сейчас эта цифра не выше 5 тыс. Остальные водители перестроили графики на ночное время, изменив маршрут. При этом из 5 тыс., которые едут в город днем, 1 тыс. – международники, проезжающие город транзитом. Для них мы создали окно днем с 10 до 17, то есть не в часы пик», – рассказал Д.БАСС.

Также, по его словам, действует специальная комиссия, выдающая пропуски грузовикам, которые перевозят скоропортящиеся товары, мусор и тому подобное. Продолжается работа по улучшению условий отстоя для грузовиков, водители которых не переходят на ночной график. В частности, расширяются дороги, на всех въездах в город установлены биотуалеты и контейнеры для мусора.

«Цель, ради которой мы ввели ограничение на въезд грузового транспорта в город, уже фактически достигнута, поэтому распоряжение, подписанное мэром, будет действовать и в дальнейшем. Перевозчики должны понимать, что мы, в первую очередь, отстаиваем интересы киевлян, которые уже оценили положительные результаты», – подчеркнул Д.БАСС.