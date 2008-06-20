В Днепропетровской области схватили за руку судью-взяточника

В Днепропетровской области оперативные сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины за вымогательство 300 тыс. гривен взятки задержали председателя одного из городских судов и директора сельскохозяйственного общества.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины.

Как говорится в сообщении, в ходе оперативных мероприятий, сотрудники МВД установили, что частным предпринимателем на торгах, которые были проведены районным управлениям юстиции, была приобретена территория и производственные помещения и здания сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью (СХООО). Получив документы на право распоряжения имуществом данного общества, новый владелец пришел к бывшему директору СХООО с просьбой освободить территорию от коммерческих структур, которые арендовали помещение, и отдать ему ключи от помещений. Однако бывший руководитель отказался выполнять законные требования новоиспеченного владельца, впоследствии – назначил ему встречу, во время которой обещал согласовать детали передачи имущества.

На назначенную встречу бывший бизнесмен прибыл с председателем городского суда, который пообещал урегулировать вопрос путем вынесения судебного решения об устранении препятствий относительно распоряжения настоящим владельцем имущества СХООО. За эти услуги судья и бывший владелец общества требовали «откупные» в сумме 300 тыс. грн.

Эти переговоры фиксировались сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономической преступностью, в которую накануне обратился новый владелец имущества сельскохозяйственного общества.

В начале июня состоялось заседание городского суда под председательством его председателя, на котором было принято решение в интересах настоящего владельца, вступившего в законную силу 17 июня. А уже 18 состоялась встреча на территории СХООО владельца общества с бывшим директором и председателем городского суда. Согласно предварительной договоренности, бизнесмен передал судье и бывшему директору обусловленную денежную сумму.

Сразу после этого вымогатели были задержаны на «горячем», у них изъяты 300 тыс. грн.

Областной прокуратурой в отношении председателя городского суда и бывшего директора сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Вымогатели задержаны в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас ведутся оперативно-следственные действия, целью которых является установление других фактов противоправной деятельности злоумышленников.