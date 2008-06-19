В Vanco считают, что решение о разрыве договора нарушает закон

Компания Vanco Prikerchenskaya Ltd. считает, что решение Межведомственной комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) относительно аннулирования свидетельства о государственной регистрации СРП является безосновательным шагом Кабинета министров и не отвечает действующему законодательству Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Vanco Prikerchenskaya.

Компания считает абсолютно логическим шагом на пути урегулирования конфликтной ситуации, которая возникла вокруг проекта освоения Прикерченского участка недр, принятие Президентом Украины Указа от 18 июня 2008 года, которым остановлено действие распоряжения Кабинета министров Украины от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Vanco отмечает, что принятие отмеченного распоряжения КМУ является неправомерным. «Соглашением четко предусмотрены условия его расторжения в одностороннем порядке. Это возможно лишь при условии нарушения стороной любого из обязательств по Соглашению, которое приводит к убыткам у другой стороны, и его неисправления в течение следующих 90 дней после получения письменного сообщения о таком невыполнении. Vanco не получало ни одного письма или сообщения от правительства Украины относительно невыполнения инвестором любого обязательства по Соглашению», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, компания отмечает, что решением СНБО от 30 мая 2008 года были утверждены выводы относительно соответствия процедуры проведения конкурса, заключения отмеченного Соглашения и переуступки компанией «Венко Интернешнл лтд» своих прав и обязанностей по Соглашению компании «Венко Прикерченская лтд» действующему законодательству Украины. Такие выводы были одобрены руководителями Минюста, Генпрокуратуры, СБУ и т.д.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП подтвердила выполнение всех требований, связанных с отменой свидетельства о государственной регистрации Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Ванко Прикерченская лтд» на пользование шельфом Черного и Азовского морей.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Президент напоминает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал, что в результате принятия данного решения правительства сложилась крайне опасная ситуация, осложняющая освоение углеводородного потенциала украинской части континентального шельфа, которая создает угрозу энергетической безопасности Украины, существенно ухудшает инвестиционный климат и может привести к значительным финансовым убыткам для Украины, негативно отражается на имидже государства как надежного и предсказуемого партнера. Кроме того, СНБО признала решение правительства о прекращении соглашения с «Венко Интернешнл лимитед» не отвечающим национальным интересам Украины и создающим угрозу национальной безопасности Украины в экономической сфере.

Такая позиция Совета национальной безопасности и обороны Украины основывалась на выводах Межведомственной рабочей группы, созданной по решению СНБО.

Кроме того, Президент направил в Конституционный Суд Украины представление с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии Конституции Украины, а именно ее статье 17, распоряжения Кабмина от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.