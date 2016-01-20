В праздник Богоявления Предстоятель УПЦ Онуфрий освятил Крещенскую купель на Оболони

Об этом сообщает Союз православных журналистов.

"Всех вас, братья и сестры, поздравляю с праздником Крещения Господня. Пусть та благодать, которую Господь подарил миру через свое Крещение, будет с нами, освящает нас, оберегает нас и покрывает на всем пути нашей земной жизни. С праздником всех вас!", - обратился к верующим с поздравлением митрополит Онуфрий.

Водосвятный молебен начался в 12.00. Для его проведения была подготовлена специальная купальня в форме креста и ступеньки для спуска в воду. После молебна жители и гости города имели возможность омыться в Крещенской купели.

Крещение Господне - один из главных христианских праздников. Праздник называют также Богоявление. Согласно Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, на Спасителя с небес сошел Святой Дух в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало Таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.