Ющенко: мы стоим на пороге большой судебной реформы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в государстве происходит процесс деполитизации судов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил на церемонии принятия присяги судьями, впервые назначенными на должность. Присягу, которую зачитала старшая по возрасту судья - Лидия ИЩУК из Овруцкого района Житомирской области, сегодня приняли 187 вновь назначенных Президентом судей.

Поздравляя присутствующих с примечательным в их жизни событием, Президент отметил, что речь идет, безусловно, и о «большой и важной странице для государства». «Вы - люди непростой профессии - вы можете давать пример миллионам людей», - сказал В.ЮЩЕНКО. - «...Ваши взгляды определяют авангард общественного поведения по большинству вопросов. Вы играете особую общественную миссию - и я хотел бы пожелать, чтобы вы эту миссию выполнили».

Президент отметил, что именно от работы судейского корпуса в значительной степени зависит обеспечение стабильности в государстве, утверждение справедливости и верховенства закона. Украине сегодня нужны профессиональные честные судьи - патриоты, которые осознают свою ответственность перед государством и его гражданами, подчеркнул Президент.

«Сейчас мы стоим, убежден, на пороге большой судебной реформы. Мы пройдем эти пути, мы найдем понимание - в том числе в парламенте Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что речь идет как о реформировании непосредственно системы судоустройства, так и о статусе судей (подбор кадров, выборность, социальное обеспечение и тому подобное). В этом контексте глава государства особенно отметил важность активной позиции судейского корпуса в теме борьбы с коррупцией. Обратив внимание на позитивные сдвиги - в частности в КС, состоявшиеся в этом направлении в течение последних 8-10 месяцев, Президент сказал: «Мы являемся свидетелями начала здоровых процессов в судопроизводстве страны. Для меня чрезвычайно важно, что идет деполитизация судов. Убежден, это правильный путь. В своей динамике он интенсивен, и мы сделаем все, чтобы очистить суды от коррупции».

Президент выразил надежду, что благодаря приходу новых судей произойдут позитивные изменения в украинском правосудии. «Разрешите пожелать вам в статусе судей праведной, честной и профессиональной работы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В церемонии приняли участие председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК, председатель Высшего административного суда Александр ПАСЕНЮК, председатель Высшего хозяйственного суда Сергей ДЕМЧЕНКО, первый заместитель председателя Верховного Суда Петр ПИЛИПЧУК, заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН, председатель Высшего совета юстиции Лидия ИЗОВИТОВА, председатель Государственной судебной администрации Иван БАЛАКЛИЦКИЙ.