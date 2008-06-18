Сотрудники Государственной налоговой администрации в Винницкой области на одном из спирткомбинатов Винниччины обнаружили недостачу более 300 тысяч литров спирта высшей очистки на сумму более 1,1 млн. гривен.

Как сообщили УНИАН в Управлении налоговой милиции ГНА в Винницкой области, недостача в особо крупных размерах стала поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).

Сейчас сотрудники налоговой милиции области устанавливают, куда исчезли 300 тысяч литров спирта и причастных к этому лиц.