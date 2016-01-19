Аксенову не нравится, что социальные сети считают Крым украинским
17:32, 19 января 2016Общество
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Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов хочет дать «крымский ответ» на политику социальных сетей, позиционирующих Крым как территорию Украины.
REUTERS
Об этом Аксенов написал в Facebook.
«Это не мелочи, это часть политики санкций и информационной войны против нашей страны и нашей республики», - написал он.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.
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