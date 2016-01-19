Аксенову не нравится, что социальные сети считают Крым украинским

Об этом Аксенов написал в Facebook.

«Это не мелочи, это часть политики санкций и информационной войны против нашей страны и нашей республики», - написал он.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.