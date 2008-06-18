Азаров: в этом году мы будем иметь инфляцию минимум 20-25%

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности прогнозирует инфляцию в Украине по итогам 2008 года на уровне 20-25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета в среду.

«В этом году мы будем иметь инфляцию минимум 20-25%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Одним из факторов роста инфляции он назвал то, что в тарифах на жилищно-коммунальные услуги еще не учтены новые цены на газ.

При этом Н.АЗАРОВ прогнозирует цену на газ для Украины в 2009 году на уровне 400 долл. за 1000 куб. метров. Это, в свою очередь, повлечет за собой значительное увеличение дефицита внешней торговли, и, по прогнозам депутата, в будущем году оно может увеличиться до 40 млрд. долл.

Справка УНИАН. В Украине в мае к апрелю 2008 года рост инфляции составил 1,3% (в апреле к марту т.г. - 3,1%), в мае т.г. к маю 2007 года - 31,1%. С начала текущего года (за январь-май 2008 года к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,6%. Индекс потребительских цен за январь-май 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 25,8%.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-апреле 2008 года составило 7 млрд. 380,4 млн. долл.