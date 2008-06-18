Суд нашел "дополнительные обстоятельства" в деле Луценко

Коллегия судей Апелляционного суда города Киева не смогла сегодня принять решения по жалобе Генеральной прокуратуры Украины на постановление Подольского райсуда столицы, который признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, заслушав объяснение сторон - участниц процесса, суд ушел в комнате для совещаний, чтобы принять решение. Однако после этого участникам заседания объявили, что решение не принято, поскольку суду необходимо выяснить дополнительные обстоятельства (какие именно – не объяснили).

Во время заседания суд отказал народному депутату Украины Геннадию МОСКАЛЮ в удовлетворении ходатайства о представлении интересов Ю.ЛУЦЕНКО, сославшись на то, что это не предусмотрено действующим законодательством.

Следующее судебное заседание по этому делу должно состояться в понедельник, 23 июня, в 16.00.

В свою очередь, адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Юрий МАРТЫНЕНКО не исключил, что суд не успел изучить материалы дела. По мнению адвоката, решение по делу суд может принять в следующий понедельник.

Как сообщал УНИАН, в отношении Ю.ЛУЦЕНКО было возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января 2008 года после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

26 мая Генеральная прокуратура переквалифицировала уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО с “нанесения легких телесных повреждений” в “должностное преступление”.

3 июня Подольский районный суд Киева отменил постановление Главного следственного управления по особо важным делам Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку в предоставленных суду материалах не усиатривается, что Ю.ЛУЦЕНКО совершил должностное преступление, находясь 18 января этого года на заседании СНБО, где нанес легкие телесные повреждения мэру Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Также суд признал, что Ю.ЛУЦЕНКО не злоупотреблял властью или служебными полномочиями, используя в августе 2006 года самолеты Внутренних войск МВД Украины.