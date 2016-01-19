Приостановка Австрией действия Шенгенского соглашения существенно не влияет на украинцев - посол

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в соцсети. «Уважаемые украинцы. Относительно так называемого приостановления Шенгена в Австрии. Для украинских граждан не меняется ничего, кроме одной вещи. Как и остальные европейцы, пересекая венгерско-австрийскую, словенско-австрийскую или австро-немецкую границу по автобану (то есть "по вертикали", по маршрутам беженцев), мы должны быть готовы стоять в очереди и предъявить паспорт с визой. Кроме этого все остается, как было», - отметил он.

Читайте такжеАвстрия планирует пропускать только тех беженцев, которые направляются в Германию

«Никаких больше изменений. Так говорят австрийцы», - добавил украинский посол.

Как сообщал УНИАН, 16 января канцлер Австрии Вернер Файман заявил, что страна из-за наплыва мигрантов временно прекращает действие Шенгенского соглашения. "На границе необходимо предъявлять документы, если Евросоюз не сможет защитить внешние границы, то будущее Шенгена в целом окажется под вопросом", - добавил канцлер Австрии.