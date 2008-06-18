УНИАН создаст телеканал и радиостанцию

Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН) планирует создать собственный канал и радиостанцию.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю 15-летия агентства сообщил главный редактор Александр ХАРЧЕНКО.

«Создана дочерняя структура УНИАН-ТВ. Мы получили лицензию на цифровое вещание. Сегодня разрабатывается концепция канала, который в значительной степени будет новостийным и просветительским», - сказал А.ХАРЧЕНКО.

Он добавил, что руководит проектом Виталий ДОКАЛЕНКО, и ожидается, что канал начнет работать уже в ноябре этого года.

Также планируется создать собственную радиостанцию УНИАН-FM и наладить передачу новостей непосредственно на мобильные телефоны.

«Интернет дает возможность приближаться к потребителю, и в дальнейшем мы будем развивать сайт агентства unian.net, который сегодня ежедневно посещает от 30 до 50 тысяч человек», - сказал А.ХАРЧЕНКО.

Он добавил, что на сайте будут вводиться все существующие сегодня мультимедийные средства передачи информации. «Новость можно будет не только прочитать, но и послушать и увидеть», - сказал он.

Главный редактор УНИАН заметил, что агентство дальше будет работать над оперативностью и экслюзивностью новостей.

В свою очередь, заместитель главного редактора УНИАН Владимир ИЛЬЧЕНКО сообщил, что агентство планирует открыть корреспондентские пункты (кроме уже существующего в Брюсселе) в Москве, Вашингтоне и других мировых столицах.

«Все больше информации мы будем производить неукраинского происхождения», - заверил В.ИЛЬЧЕНКО.

При этом он добавил, что УНИАН имеет собственную корреспондентскую сеть в каждой области и каждом крупном городе Украины.