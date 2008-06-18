В Киеве станет теплее

Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами, днем 20-25° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 19 июня в Украине будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди с грозами, в большинстве центральных и Одесской областях местами сильные дожди, днем в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с; ночью на Закарпатье и в Карпатах очень сильные дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в Крыму и Приазовье ночью 15-20°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

20-21 июня переменная облачность. Местами кратковременные грозовые дожди (в центральных областях повсюду, на западе и юга преимущественно небольшие), в отдельных районах град, лишь в восточных областях без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в центральных, южных областях и в Крыму днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, на востоке местами 30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°.

22-23 июня местами небольшие (22 июня в Карпатах умеренные) кратковременные дожди, грозы, лишь 22 июня в восточной части, в Крыму и Приазовье без осадков. Температура ночью 14-20°, 23 июня в западных и северных областях 9-14°; днем 24-29°, в южной и восточной части местами 30-32°, 23 июня в западных областях 19-24°.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

20-21 июня в столице переменная облачность. Местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

22-23 июня в Киеве местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 22 июня 14-18°, 23 июня 10-14°, днем 24-29°.