СМИ: Полицейские отпустили сбившего пенсионерку водителя генконсульства Украины

Об этом сообщает "Фонтанка".

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, после допроса водителя Генконсульства Украины в Петербурге, который 17 января на Суворовском проспекте сбил 67-летнюю женщину, отпустили. ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 265 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Водитель консульства уверяет, что не справился с управлением из-за гололеда.

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Водитель, как сообщают в УГИБДД, не имеет дипломатического иммунитета.

В самом консульстве отказались комментировать ДТП, сославшись на то, что у них нет в штате пресс-секретаря.

Как сообщал УНИАН, в Министерство иностранных дел Украины подтвердило факт ДТП с участием автомобиля генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате чего погибла местная жительница. В ведомстве заявили, что водитель не нарушал ПДД, а причиной аварии стали сложные погодные условия и состояние дорожного покрытия.