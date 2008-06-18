Ющенко настаивает на четком валютном коридоре

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, чтобы правительство и Национальный банк определили четкие границы курсового валютного коридора.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сообщил во время совещания по вопросам макроэкономической стабильности.

Президент выразил жесткое предупреждение, чтобы по крайней мере в курсовой политике усилиями НБУ была обеспечена стабильность. «Национальный банк должен всегда быть вне политики, пользоваться доверием. Это должна быть сторона, незаангажированная в какие-либо тенденциозные процессы», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он обратил внимание на разницу, которая существует между установленным валютным коридором и реальным курсом. «Имеющийся коридор, сохраняется, с другой стороны, курс, который есть сегодня, не имеет никакого отношения к коридору. Какой сигнал мы подаем бизнесу: мы все же в коридорной позиции, мы ее обеспечиваем, смотрим ли мы на нее как на канон, который давно уже утратил свою актуальность», - обратился к участникам совещания Президент.

Глава государства настаивает на том, чтобы после взаимных консультаций правительства и Национального банка вернуться к валютному коридору, объявить его границы и четко их придерживаться.

В совещании приняли участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и председатель Наблюдательного совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.