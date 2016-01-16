СБУ помешала жителям сумского пограничья наслаждаться запрещенным телеканалом "Звезда"

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-группы управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

"Житель приграничья создал в городе Середина-Буда сеть кабельного телевидения без соответствующих лицензий и разрешений. В его незаконной сети транслировался в том числе и российский телеканал, распространяющий откровенно антиукраинские телепрограммы и пропагандирующий культ войны, насилия и сепаратизма", - отметила Рапута.

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По материалам УСБУ в области органами Национальной полиции 15 января по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 300 (распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что Середино-Будский район является в подавляющем большинстве русскоязычным (79% в 2001 году) и самым русскоязычным в Сумской области, в нем традиционно наблюдается повышенная популярность пророссийских политических сил относительно других районов области. Город Середина-Буда расположен непосредственно на границе с РФ и является самым северным в Украине.