Хозяйка взорвавшейся в Украинске квартиры перед инцидентом распивала спиртное с подругой - полиция

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Установлено, что взрыв произошел, когда хозяйка вышла на кухню и зажгла спичку. Отец в это время был на работе.

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"Предварительно установлено, что в двухкомнатной квартире находились две женщины - хозяйка 1983 года и ее подруга 1995 года рождения и трое детей. Женщины находились в зале, они употребляли спиртные напитки. Когда хозяйка вышла на кухню и зажгла спичку - произошел взрыв. Обе женщины и старшая девочка получили ожоги, младшие дети погибли. Отец в это время был на работе", - сказано в сообщении.

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По некоторым данным 32-летняя женщина и ее старшая дочь находятся в реанимации с ожогами верхних дыхательных путей, ожогами лица и тела. У женщины открытый перелом ноги.

В г. Украинск Донецкой области около 09:00 в квартире на 5-м этаже многоквартирного дома произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва были повреждены стены и окна в самой квартире и в квартирах рядом.

В результате взрыва погибли двое детей. Женщина и 9-летняя девочка получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы, к которым привлечено всего 19 единиц техники и 60 человек. В прокуратуре сообщали, что без применения техники разобрать завалы не удастся.