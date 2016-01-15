Ивано-Франковский облсовет возмутился "русским миром в украинском прикиде" в новогодних телешоу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку, председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману, главе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко, принятом сегодня на сессии облсовета по инициативе фракции ВО "Свобода".

"Программное наполнение национальных телерадиоканалов в течение новогодних и рождественских праздников, что, по выводам ведущих медиа-экспертов, ознаменовалось позорным "переодеванием "русского мира" в украинский прикид", в очередной раз показало острую необходимость урегулирования обязательной степени присутствия государственного языка в отечественном медиа-пространстве", - говорится в документе.

Также сообщается, что "новогодние шоу, по подсчетам общественности, были украинскими всего на 4%".

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"Исходя из вышеуказанного, Ивано-Франковский областной совет, представляя интересы общины края, расценивает ползучую русификацию медийного пространства не только как угрозу нацбезопасности, но и как нарушение прав и унижение достоинства наших жителей, 96% которых общаются на украинском на бытовом уровне и считает его родным языком", - отмечают депутаты.

Они также призвали органы государственной власти "к ответственным, решительным действиям, выражением чего, в частности, могло бы стать принятие инициированного общественностью отдельного закона об обязательном проценте использования украинского языка не только в фильмах, но и в собственных телепрограммах каналов и радиостанций".

В обращении депутаты также предостерегают, что "дальнейшее игнорирование проблемы, или же уже привычная для украинских реалий имитация их решения, грозит тем, что после года английского языка в Украине придется объявить год сохранения государственного украинского языка в независимом украинском государстве".