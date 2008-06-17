В Донецкой области раскрыли убийство уголовного авторитета "Тарасика"

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области раскрыли заказное убийство местного криминального авторитета «Тарасика», совершенное во время криминальных разборок в декабре 2004 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, упомянутого криминального авторитета злоумышленники расстреляли в подъезде дома, его тело сожгли, а останки спрятали в шлакотстойнике одной из шахт в г. Кировске. Останки были обнаружены в июле 2005 года. Судебно-медицинская экспертиза установила личность убитого. По признакам преступления прокуратура Кировска возбудила уголовное дело.

На днях по обоснованным подозрениям в совершении этого преступления работники Донецкого УБОП задержали ранее приговоренного к 10 годам лишения свободы гражданина, известного в криминальных кругах по кличке «Шестак». Задержанный был участником когда-то мощной бандитско-рэкетирской группировки Донбасса. До 2004 года «бригаду» вымогателей возглавлял «Тарасик». После его загадочного исчезновения власть в группировке и коммерческие предприятия, платившие “дань” рэкетирам, перешли к другому преступному авторитету - «Бобику», ранее осужденного согласно ч. 3 ст. 144 Уголовного кодекса Украины (насильственное донорство).

По версии оперативников УБОП, именно по «заказу» «Бобика» и было совершено убийство «Тарасика». Сам же «Бобик» был застрелен на улице в марте 2008 года.

В то же время задержанный «Шестак» признался, что за убийство «Тарасика» он получил от «Бобика» вознаграждение в сумме 3 тысячи гривен.

Сейчас ведется следствие, которое осуществляет следственное управление ГУ МВД Украины в Донецкой области.