Шахте им. Засядько снова разрешено добывать уголь

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору (Госгорпромнадзор) разрешил возобновить добычу угля на донецкой шахте им. Засядько.

Об этом сегодня сообщил по телефону корреспонденту УНИАН руководитель информационного центра Госпромнадзора Украины Андриан ГАЛАЧ. По его словам, после суточной остановки (на шахте не работали четыре рабочие смены) добыча угля в 18-й восточной лаве арендного предприятия "Шахта им. Засядько" возобновлена.

"Мы останавливали добычу не потому, что они не выполнили 6 из 15 пунктов решения Правительственной комиссии (Решение Правительственной комиссии, которая расследовала причины аварии в ноябре и декабре 2007 года – УНИАН), а потому что по технике безопасности на данный момент надо было остановить", - подчеркнул А. ГАЛАЧ.

Он уточнил, что на шахте устранили "две основные позиции, которые тревожили Госгорпромнадзор".

"Первое - вентиляционный штрек 18-ой восточной лавы, который был зажат, они пересмотрели и согласовали с горноспасательными службами план ликвидации возможной аварии, переделали реверсное проветривание, которое отводит струю в случае, если возникает аварийная ситуация по другому направлению, - объяснил А. ГАЛАЧ, - Хотя проблема этого зажатого штрека не решена. Но решен вопрос вентиляции и обеспечения проветривания в случае аварии".

"Второе - они сразу, как только мы запретили спуск людей, организовали обучение горняков правилам пользования самоспасателями", - добавил А. ГАЛАЧ. Он акцентировал, что "это было очень важно, так как из 3,5 тысяч человек только 180 шахтеров на тот момент, когда инспектора проверяли, прошли такую подготовку, т. е. остальные не смогли бы даже воспользоваться самоспасателями, если бы что-то случилось".

А. ГАЛАЧ констатировал, что за сутки на шахте удалось обучить правилам пользования самоспасателями 1300 человек. "Они 1300 горняков прогнали в так называемом дымном штреке, т. е. в шахте есть специальные участки, где искусственно создается аварийная ситуация, пускается дым. Перед этим с горняками проводят на поверхности инструктаж и тренировочное занятие, потом проверяют с зачетом, с записью о том, что шахтер в дымном штреке, в ситуации, приближенной к реальной аварийной, прошел подготовку и умеет пользоваться самоспасателем", - подробно описал А. ГАЛАЧ.

В тоже время, руководитель информационного центра Госпромнадзора заключил, что "вопросы, конечно, к шахте им. Засядько еще остаются".

Как сообщал УНИАН, Госгорпромнадзор Украины 14 июня запретил добычу угля на шахте им. Засядько в Донецке из-за грубых нарушений правил безопасности.

По сообщению Информационного центра Госгорпромнадзора, инспекцией Территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области была запрещена добыча угля в 18-й восточной лаве арендного предприятия "Шахта им. Засядько".

Инспекцией был опломбирован комбайн, действующий и резервный пускатели.

Плановая оперативная проверка этой лавы выявила грубые нарушения правил безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровья шахтеров. В частности, установлено, что 18-й восточный вентиляционный штрек 18-й восточной лавы сужен до двух квадратных метров вместо предусмотренных проектом 18 метров.

На этих и других участках не выполняются меры по предупреждению взрыва угольной пыли: не осуществляется осланцевание и обмывание выработки.

В Госгорпромнадзоре подчеркнули, что, согласно плану ликвидации аварии, 18-м восточным вентиляционным штреком предусмотрена эвакуация шахтеров в случае пожара или загазирования участка. Однако проход сузился настолько, что через него можно только ползти, что фактически лишает шахтеров возможности спастись в случае аварийной ситуации.

Госгорпромнадзор также запретил спуск в шахту работников шахты им. Засядько в связи с тем, что они не прошли обязательное обучение правилам пользования самоспасателем. То есть, в случае загазирования эти горняки не смогут воспользоваться единственным средством защиты, который в такой ситуации сможет спасти им жизнь.

Кроме ого, и нспекция Госгорпромнадзора констатирует, что почти половина шахтеров не прошла обязательный медицинский профилактический осмотр. И это при том, что за последние 10 лет на угольных шахтах под землей только от сердечно-сосудистых заболеваний умерло более 130 горняков, в том числе трое – на шахте им. Засядько.

По результатам оперативной проверки инспекторами также запрещена эксплуатация и опломбирован грузо-людской подъем №3, поскольку истекли сроки эксплуатации клети, подъемной машины и прицепного устройства.

Комментируя результаты плановой оперативной проверки, заместитель председателя Госгорпромнадзора Олег РУМЕЖАК отметил, что руководство шахты им. Засядько не выполнило 6 из 15 пунктов решения Правительственной комиссии, которая расследовала причины аварии в ноябре и декабре 2007 года, вследствие которой погибли 106 шахтеров.

О. РУМЕЖАК напомнил, что это был комплекс первоочередных мер с целью избежать в будущем подобные трагедии, а также обязательным условием для возобновления угледобычи на шахте.

О. РУМЕЖАК также подчеркнул, что срок исполнения мер, определенных Комиссией, истек еще 1 мая 2008 года. Однако, он акцентировал, что инспекторами установлено, что борьба с угольной пылью на шахте практически не ведется.

"И это не смотря на то, что именно угольная пыль многократно усилила силу взрыва, который произошел на шахте 18 ноября 2007 года", - сказал О. РУМЕЖАК.

Он также назвал другие меры, которые до сих пор не выполнены на шахте.

Так, в соответствии с решением Правительственной комиссии, на шахте должно было быть установлено оборудование автоматического скоростного контроля за состоянием рудничной атмосферы с функцией "черного ящика". Однако, в этом вопросе шахтой сделан шаг назад. В частности, используется морально и физически устаревшая аппаратура 70-х годов, которая неспособна обеспечить оперативное реагирование на состояние шахтной атмосферы.

Не все горянки, которые работают в тупиковых и очистных выработках, обеспечены специальными светильниками на касках, которые в случае опасной концентрации метана начинают мигать, делая невозможной работу и сигнализируя о необходимости немедленно покинуть опасный участок.

На шахте им. Засядько также не установлен общешахтный выходной день в воскресенье и государственные праздники. По статистике, 60% всех резонансных групповых несчастных случаев происходят именно в эти дни.

В Госгорпромнадзое напомнили, что по состоянию на 14 июня 2008 года горнотехническими инспекторами приостановлена работа 14 шахт, 36 очис т н ы х забоев и 6 малых предприятий.

Всего с начала действия локального особого режима государственного надзора с 9 июня 2008 года приостанавливалась работа на 26 угольных предприятиях. Особый режим государственного надзора продолжается. В случае выявления на предприятиях нарушений правил безопасности, которые создают угрозу здоровью и жизни шахтеров, работы будут запрещаться, подчеркнули в Госгорпромнадзоре.