Суд завершил допрос свидетелей по делу российских ГРУшников

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе сегодняшнего заседания в качестве свидетелей были допрошены военнослужащие Сергей Солотвин и Станислав Шляхтевич, которые принимали участие в боевом столкновении с российской диверсионно-разведывательной группой, в которую входили Александров и Ерофеев, под городом Счастье 16 мая 2015 года.

В своих показаниях свидетель Солотвин, в частности, отметил, что раненых Александрова и Ерофеева после оказания первой медицинской помощи эвакуировали на носилках и плащ-палатке в грузовик, который стоял неподалеку. При этом Солотвин отметил, что Ерофеева несли на носилках, а раненый в плечо Александров даже говорил, что его нести не надо и что он может сам идти пешком.

Также Солотвин отметил, что не видел, как были ранены указанные лица. В то же время он подчеркнул, что угроз их жизни со стороны украинских военнослужащих при эвакуации не было.

Читайте такжеСестра Савченко на суде пообщалась с задержанными на Донбассе российскими ГРУшниками

В свою очередь свидетель Шляхтевич отметил, что во время боестолкновения в лесопосадке он сначала увидел примерно в 10 метрах от себя раненого Ерофеева, а потом правее в 20 метрах - Александрова.

По словам Шляхтевича, он "краем глаза увидел у Ерофеева "винторез". Рядом с Александровым лежала винтовка "Вал". На уточняющий вопрос, почему он так уверен, что именно эта винтовка была у Ерофеева, Шляхтевич ответил, что он как военнослужащий знаком с типами и системами оружия.

Отвечая на вопрос адвокатов обвиняемых, в частности, относительно того, участвовали ли в столкновении Ерофеев и Александров, свидетель сказал: "С уверенностью могу сказать, что участвовали, поскольку они были одеты в военную форму, при них было оружие".

Читайте такжеРоссийский диверсант Ерофеев в больнице хотел обменять свою винтовку - свидетель

Вместе с тем свидетель отметил, что не видел, вели ли задержаны огонь из этого оружия в сторону украинских позиций.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 15:00.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

Читайте такжеПутин: Возможный обмен Ерофеева и Александрова на задержанных украинцев должен быть равноценным

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено. Российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины. По словам Матиоса, прокуратура будет просить суд назначить максимальное наказание для российских спецназовцев.