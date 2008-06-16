Новый обитатель «звездного» киевского СИЗО хотел получить 5 миллионов

Печерский районный суд Киева избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей председателя Партенитского поселкового совета Крыма Николая КОНЕВА, 1958 г.р., обвиняемого в вымогании и получении 5,2 млн. дол. взятки за содействие в выделении киевскому предпринимателю 17 га земли, которая принадлежит поселковому совету.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявил судья Печерского райсуда Киева Сергей ВОВК, удовлетворив таким образом представление следователя Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в постановлении, Н.КОНЕВ, находясь на свободе, может уклоняться от следствия и суда и будет препятствовать установлению истины.

В соответствии с постановлением суда, Н.КОНЕВ будет содержаться в Киевском СИЗО №13.

Двухмесячный срок содержания его под стражей будет исчисляться с 13 июня.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции на протяжении 3 суток.

Теперь суд рассматривает аналогичное представление прокуратуры об избрании меры пресечения для депутата Партенитского поселкового совета Олега БОРОДАЯ, который обвиняется в причастности к совершению этого же преступления.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в Крыму во время получения взятки на сумму свыше 5 млн. долларов был задержан председатель Партенитского поселкового совета (Большая Алушта), а также депутат этого совета. По словам министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, «за 17 га земли они требовали взятку в размере 6 млн. 800 тыс. долларов, из них 5 млн. 200 тыс. долларов они намеревались присвоить, а 1 млн. 600 тыс. долларов официально внести на счета Партенитского сельского совета».

По информации Департамента связей с общественностью МВД Украины, злоумышленники готовились к сделке. Еще летом 2007 года они с целью собственного обогащения создали два частных предприятия и зарегистрировали их на своих родственников. По решению поселкового совета этим предприятиям было разрешено разрабатывать проекты отвода двух земельных участков площадью 11 га и 6 га.