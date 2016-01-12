Участник драки в Драгобрате призвал не политизировать инцидент: это была обычная "бытовуха"

Об этом сообщает Mukachevo.net.

По словам "Хорвата", он 2 года назад ушел в АТО в составе 5 отдельного добровольческого корпуса Правого Сектора. Почти год пролежал в больнице из-за ранения. До недавнего времени был координатором штаба Правого Сектора по блокаде Крыма.

"Это был последний 3-й день нашего рождественского отпуска. Мы зашли покушать. Прошу не политизировать это дело, это была обычная "бытовуха"", - рассказал собственную версию подозреваемый.

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"Андрей Стемпицкий, Дмитрий Ярош прекрасно понимают ситуацию и через день или два будут здесь на месте", - добавил подозреваемый.

Почти сразу после показаний Хорвата был объявлен очередной перерыв в работе суда.

Как сообщал УНИАН, трем из пяти задержанных участников драки на горнолыжном курорте Драгобрат суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Относительно других двух лиц судебное заседание продолжается.

Ранее Закарпатская ОГА заявила о причастности к драке на Драгобрате членов "Правого сектора".

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По данным ОГА, пятеро граждан 10 января около 4.00 утра пьяными ворвались в турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. После этого они избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы.