Пол Маккартни открыл в Киеве выставку своей живописи

Пол МАККАРТНИ открыл авторскую выставку живописи в Киеве. Музыкант захотел собственными глазами взглянуть, как организаторы развесили картины. Заодно участник "ливерпульской четверки" и его музыканты пообщались с украинским бомондом.

Как передает "5 канал", перед входом в Центр современного искусства кумира целый день ожидали множество почитателей, они пели песен "Битлз" и старались сфотографировать музыкантов.

Свободный доступ к художественным полотнам П.МАККАРТНИ откроется накануне дня рождения легендарного музыканта - 17 июня. Сам музыкант, по его словам, никак не может забыть минуты, пережитые на концерте в субботу.

Напомним, несмотря на сложные погодные условия в Киеве, Independence concert сэра П.МАККАРТНИ на Майдане Независимости в Киеве и прямую трансляцию в семи городах Украины посетило рекордное в истории Украины количество зрителей. В центр столицы, несмотря на грозу и ливень, пришло около 350 тысяч человек.