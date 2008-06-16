Прокуратура заинтересовалась, как "кидают" подростков работодатели

Прокуратурой Донецкой области в этом году возбуждено 10 уголовных дел по фактам грубого нарушения трудовых прав детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, по результатам проверок соблюдения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних прокуратурой внесено 18 представлений и 17 протестов. В пользу несовершеннолетних взыскано более 20 тыс. грн. незаконно удержанной заработной платы.

Так, Селидовским межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК Украины - "Грубое нарушение законодательства о труде" в отношении владельца одной из автомоек, который принял на работу в ночную смену без заключения трудового соглашения и предварительного медицинского осмотра несовершеннолетнего.

Также прокуратурой Волновахского района возбуждено уголовное дело в отношении частного предпринимателя, которая приняла на работу грузчиком несовершеннолетнего без заключения трудового договора.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что проверки соблюдения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних продолжаются.