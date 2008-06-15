Спасатели сообщили, что сделано на шахте им.Маркса

На енакиевской шахте им. Карла Маркса четыре отделения горноспасателей продолжают восстанавливать подземные коммуникации, разрушенные в результате аварии 8 июня.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня по состоянию на 6.00 возобновлена работа инспекторской клети скипового (грузового) шахтного ствола. Этот ствол обследован до горизонта 1000 м., выработки горизонта полностью затоплены.

Горноспасатели восстановили водоотливные коммуникации на горизонте 500м., продолжаются работы на горизонтах 750 и 875 м. Также проводятся работы по восстановлению горных выработок на горизонте 500 м. На горизонте 875 м ведутся работы по высвобождению кабеля и водоотливного трубопровода из-под отвалов породы.

По клетьевому (людскому) шахтному стволу прокладывается кабель с горизонта 500 м до горизонта 750 м. На горизонте 875 м установлены две парусные перемычки.

Горноспасательные службы проводят контроль шахтной атмосферы в местах работ, показатели атмосферы в горных выработках находятся в пределах санитарных норм.