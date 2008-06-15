МВФ может продать часть своего золота

Международный валютный фонд может продать часть своего золотого запаса через механизм подписки, что позволяет избежать влияния такой операции на рынок, заявил журналистам в Осаке замдиректора департамента международных финансовых отношений, госдолга и госфинактивов Минфина РФ, финансовый сушерпа РФ Андрей Бокарев.

Предложение по продаже части золотого запаса МВФ было ранее в принципе одобрено, напомнил он, уточнив, что речь идет о порядке 10%. Ранее сообщалось, что МВФ имеет в запасе около 103,4 миллиона унций и планирует продать 12,9 миллиона унций золота.

"С учетом нынешней цены на рынке золота выброс этой доли не должен существенно повлиять на ценовую конъюнктуру. Более того, продажу золотого запаса предполагается осуществлять не через систему открытых торгов, а, в первую очередь, через подписку центральных банков тех стран, которые могут быть заинтересованы в покупке золота", - цитирует Бокарева РИА "Новости".

Для реализации предложения по продаже части золотого запаса МВФ необходима поддержка 85% голосов стран-членов МВФ. США, имеющие долю в 16,5%, пока не проголосовали: для определения позиции требуется рассмотрение вопроса Конгрессом США. После смены Конгресса в начале следующего года вопрос может быть поднят перед новым Конгрессом, предположил Бокарев.

А пока никаких решений не принято, трудно говорить о позиции России в части заинтересованности в приобретении золота по подписке МВФ, также сказал он. Эта идея может обсуждаться, но пока никаких разговоров с российским Центральным банком не велось.

Среди предложений по источникам дополнительного финансирования деятельности МВФ продажа части золотого запаса является - приемлемый вариант с точки зрения наличия разногласий акционеров фонда и потому - самым перспективным.

В частности, среди других вариантов обсуждалась возможность оплаты своей квоты в капитале с последующим вложением этих средств в различные финансовые инструменты, сказал он. Эта идея не пользуется популярностью среди акционеров, отметил Бокарев. Он пояснил, что те же развивающиеся страны, представленные в капитале МВФ, просто не смогут оплатить свою квоту.