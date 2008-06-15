Яценюк: свежая зелень приносит мир и благодать

Председатель Верховной Раді Украины Арсений ЯЦЕНЮК поздравил соотечественников с величественным и радостным христианским праздником - Днем Святой Троицы, что символизирует сошествие Святого Духа на апостолов.

Как отмечается в размещенном на сайте ВР приветствии А.ЯЦЕНЮКА, “Праздник Троицы придает всем нам силу жизни. В этот светлый день вместе со свежей зеленью в наши дома входит мир и высокая Божья благодать. Человеческие сердца наполняются добром, любовью, искренностью и всепрощением”.

“В день светлого Праздника искренне желаю всем добра, благополучия, семейного уюта, любви и внимания от близких”, - отметил А.ЯЦЕНЮК и пожелал: “Пусть Господь дарит нам надежду на достойное будущее, поможет в осуществлении светлых замыслов, защитит от жизненных неурядиц, пошлет мир и добро Украине”.