Что делать с компьютерной преступностью в СНГ?

В Государственную думу Российской Федерации внесено соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации. На ратификацию документ, как сообщает РосБизнесКонсалтинг, внес президент России Дмитрий Медведев.

Документ определяет ключевые направления и формы сотрудничества в указанной сфере. Приводится перечень преступлений, карающихся уголовной ответственностью. Также соглашением предусматривается обмен информацией между участниками о преступлениях в сфере компьютерной информации и причастных к ним лицам.