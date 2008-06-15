Житомирская милиция поймала пятерых вьетнамцев

В Житомирской области милиция разоблачила канал незаконного перемещения нелегалов в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель начальника областного отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Михаил СОРОКА.

По его словам, стражи порядка задержали пятерых граждан Вьетнама, не имевших документов и которые не смогли объяснить милиции цель своего визита в Житомир.

М.СОРОКА сообщил, что по предварительной проверке, в Украине задержанные появились месяц назад, а в Житомире находились уже несколько дней.

"В последующем нелегальные мигранты намеревались продолжить незаконное путешествие в страны Европы", - подчеркнул М.СОРОКА.

Он также отметил, что сейчас милиция выясняет подробности перемещения других нелегалов через регион.

По этому факту проводится проверка, а в отношении задержанных нелегалов будет принято решение об их последующей депортации.