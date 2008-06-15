10 украинцев арестовали в Германии

Десятерых украинцев, которые возвращались с сезонных работ в Испании, арестовали и оштрафовали в Германии. Наши соотечественники на испанской земле работали легально и имели трудовые визы. При возвращении домой, их автобус остановили полицейские вблизи немецко-польской границы, чтобы проверить документы. Женщин заставили раздеться догола. А украинку, которая начала возмущаться, - ударили пластиковой бутылкой. В итоге - отобрали все деньги и драгоценности. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

О том, что украинцам нельзя ехать по территории Германии, испанское посольство не сообщало.

Министерство иностранных дел Украины намерено вести переговоры с испанской стороной. Ведь по данным МИД, в Испании официально работают около 300 украинцев. Все они не могут вернуться на Родину, поскольку не имеют транзитных виз через страны Шенгена.

5 канал