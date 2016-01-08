"Укравтодор" снял ограничения на проезд по дорогам государственного значения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель "Укравтодора" Андрей Батищев во время заседания Межведомственного оперативного штаба Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

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"На сегодняшний день проезд по дорогам государственного значения обеспечен", - сказал он.

По его словам, ограничения, которые были введены накануне по Запорожской, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской областям сегодня сняты.

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В то же время он добавил, что были введены ограничения на проезд в полтавском направлении.