Какой будет погода на Троицу

В выходные дни в Украине синоптики прогнозируют теплу, однако дождливую погоду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского гидрометцентра, 14 июня в западной части страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью местами сильные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 11-16°.

На остальной территории ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем грозовые дожди, в северных и центральных областях местами сильные дожди, град; лишь в Крыму и Приазовье без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, при грозах местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°, на востоке - до 30°.

15-16 июня сохранится переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, местами (кроме западных, 15 июня и восточных областей) сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с; 16 июня в западной и южной части преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 23-28°, 15 июня на востоке до 30°, в западных, северных и центральных областях 18-23°.

17-18 июня в Украине преимущественно без осадков, лишь 17 июня в восточной части, Крыму и Приазовье, 18 июня в западных, местами в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-15°, на юге к 18°; днем 23-29° (18 июня на юге и востоке местами до 31°, а в западных областях снижения до 17-22°).

19-20 июня на большей части территории, 21-23 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-15°, днем 22-28°, в южной и восточной части ночью 12-18°, днем 25-30°.

Завтра в Киеве облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный дождь; днем сильный дождь, гроза, местами град, шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

15-16 июня ожидается переменная облачность, кратковременные дожди (днем 15 и ночью 16 июня сильные), грозы, днем 15 июня в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 15 июня 18-23°, 16 июня 23-28°.

17- 18 июня в столице без осадков, лишь днем 18 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.