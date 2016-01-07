Под Киевом мужчина выстрелил в голову мальчику, разозлившему его взрывами петард

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киевской области, в дежурную часть Броварского отдела полиции от медицинского работника местной больницы поступило сообщение, что в приемный покой доставлен 14-летний житель села Димитрово с огнестрельным ранением шеи и нижней челюсти.

"На месте совершения правонарушения сотрудники полиции установили, что пятеро детей вблизи железнодорожного пути играли петардами. Развлекаясь, они бросали их в металлическую трубу, где огненная забава взрывалась с сильным грохотом. Сосед, который жил напротив, несколько раз сделал ребятам замечание, но они не реагировали", - сказано в сообщении.

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Разъяренный мужчина взял охотничье ружье и произвел выстрел в сторону детей, после чего сразу же ушел домой.

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства. Им оказался 52-летний местный житель, который неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Во время проведения медицинского освидетельствования установлено, что мужчина употреблял алкоголь.

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Изъятое охотничье гладкоствольное ружье направлено на проведение соответствующих экспертиз.

По выявленному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное следствие продолжается.