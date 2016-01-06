Минобороны утвердило концепцию развития Сил спецопераций

Об этом Лунев сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, концепция создания и развития ССО долгое время прорабатывалась и согласовывалась с экспертами, которые служили в управлении спецопераций Генерального штаба в разные годы, обсуждалась с представителями офиса НАТО, в частности Литвы.

Как отметил Лунев, в Литве создан аналогичный отдельный вид сил. Представители этой страны помогают Украине в правовом поле и в вопросах организации подготовки специалистов.

«На сегодняшний день концепция прошла все этапы согласования и утверждена приказом министра обороны Украины. ССО является отдельным видом сил. Сейчас продолжается работа над законом о Силах специальных операций. Сформировано командование ССО, которое будет непосредственно руководить воинскими частями, которые будут переданы силам спецопераций. В первую очередь это боевые воинские части, а также части информационно-психологических операций», - подчеркнул командующий ССО.

Он отметил, что концепция предусматривает поэтапное обретение оперативно-боевых навыков.

Как рассказал командующий Силами спецопераций, на первом этапе, в течение 2016 года, воинские части спецназа будут подчинены командованию ССО. В этом же году будут созданы воинские части управления, обслуживания и охраны.

«Один из ключевых вопросов – создание Центра специальных операций. Решение о его создании уже принято, определено место дислокации, утверждено штатное расписание специалистов», - сообщил Лунев.

Также он заявил: «Мы изучали практику западных партнеров, нам помогали представители офиса НАТО. Прямо сейчас на базе воинской части специального назначения в Хмельницком проходят обучение будущие инструкторы для этого центра. Также с привлечением инструкторов стран НАТО готовятся отдельные маленькие подразделения – группы спецназа. Инструкторами центра стали военнослужащие, которые имеют боевой опыт в зоне АТО и понимают, что они хотят получить от специалистов НАТО».

Комментируя второй этап, Лунев сообщил, что до конца 2017 года планируется усовершенствовать подготовку всех частей по стандартам НАТО. В частности, должна произойти синхронизация украинских подразделений с аналогичными подразделениями стран НАТО. Запланированы совместные учения с западными коллегами.

«Задача создания ССО для нашей страны нова. ССО выполняют не только разведывательные задачи, но также, например, информационные – нам нужен ресурс, мы должны работать с информацией, пиаром и тому подобное. На этом этапе внимание планируется уделить техническому оснащению воинских частей – в этом нам готовы помогать западные партнеры. Речь идет о средствах связи, навигации, доставки и эвакуации», - сказал он.