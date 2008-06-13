Минэкономики запустит cайт для информации о госзакупках

Интернет-сайт для публикации информации о проведении государственных закупок Министерство экономики планирует запустить в июле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Запорожье сообщил первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА.

Он отметил, что на сегодняшний день сайт тестируется. «Думаю, что с 1 июля сайт уже будет открыт для пользования», - подчеркнул А.МАКСЮТА.

Напомним, в начале апреля А.МАКСЮТА сообщал, что для создания веб-портала для публикации информации о процедурах проведения госзакупок понадобится 1,5-2 месяца, а в этот период заказчики смогут публиковать информацию на своих сайтах, а на сайте Минэкономики будет размещаться электронная копия «Вестника государственных закупок».