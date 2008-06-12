Савик Шустер начинает строить собственную студию

Популярный телеведущий Савик ШУСТЕР намерен создать свою собственную продакшн-студию.

Эту информацию он подтвердил журналистам «Телекритики».

По словам С.ШУСТЕРА, создание собственной продакшн-студии - это мечта каждого телевизионного журналиста.

«Я давно к этому шел. Наконец я нашел людей, с которыми я хочу и могу это делать. Конечно, мы будем постепенно строить собственную базу. В принципе, все же, я должен сказать, что за три года работы в Украине я получил огромный импульс от украинского народа. Меня приняли как родного, поэтому я хочу делать такой продукт для людей, который я считаю правильным по-телевизионному, по-журналистски: открытый, свободный, честный, красивый, эстетичный продукт», - отметил С.ШУСТЕР.

Он рассказал, что это могут быть самые разные форматы: от политических, документальных до развлекательных, фильмов, сериалов, спортивных программ. «Все, что есть на телевидении. В том числе, полагаю, будем пытаться придумывать свои форматы. Национальные форматы можно потом продавать на международном рынке», - подчеркнул телеведущий.

С.ШУСТЕР рассказал, что пока не ведет переговоров с телеканалами о покупке программ, производимых его продакшн. В тоже время, он планирует сотрудничать с разными украинскими каналами.

На вопрос, означает ли его решение окончательный разрыв с телеканалом «Интер», С.ШУСТЕР ответил отрицательно: «Нет, почему? Наоборот!».

Говоря о планах относительно проекта «Свобода Савика Шустера», он сказал, что пока не знает, будет ли это тот же формат или другой: «Все должно в жизни меняться и развиваться. Я смотрю на мир: как он развивается, что в мире происходит интересного, и нельзя всегда жить в своей берлоге. Конечно же, я считаю, и многие так считают, - а главное, что это мнение разделяет украинский народ, - что у меня есть талант в интерактивном телевидении. И я, конечно, собираюсь делать интерактивное ток-шоу».