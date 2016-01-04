Поврежден водопровод, обеспечивающий жителей оккупированной части Луганщины - Тука

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, повреждение водопровода привело к сокращению давления на 30%, подача воды осуществляется резервным путем.

Как отмечает руководитель области, продолжаются восстановительные работы, которые, исходя из имеющихся условий, могут продолжаться более суток.

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"Сократилось количество людей, желающих пересечь линию разграничения, до 200 человек в сутки", - сообщил также Тука.

Кроме того, по его словам, по области открыто пять пунктов обогрева, но многочисленных обращений нет.

"С электрообеспечением ситуация нормальная: порывов не зафиксировано", - добавил председатель обладминистрации.