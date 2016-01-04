Поврежден водопровод, обеспечивающий жителей оккупированной части Луганщины - Тука
Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука сообщает о повреждении водопровода, который обеспечивает водой жителей оккупированной части области.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, повреждение водопровода привело к сокращению давления на 30%, подача воды осуществляется резервным путем.
Как отмечает руководитель области, продолжаются восстановительные работы, которые, исходя из имеющихся условий, могут продолжаться более суток.
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"Сократилось количество людей, желающих пересечь линию разграничения, до 200 человек в сутки", - сообщил также Тука.
Кроме того, по его словам, по области открыто пять пунктов обогрева, но многочисленных обращений нет.
"С электрообеспечением ситуация нормальная: порывов не зафиксировано", - добавил председатель обладминистрации.