Ахметов стал самым богатым человеком в СНГ и Европе

Самым богатым человеком Украины, по версии журнала «Корреспондент», является владелец СКМ Ринат АХМЕТОВ.

Рейтинг 50 самых богатых украинцев был обнародован сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Согласно рейтингу, капитал Р.АХМЕТОВА оценивается в 31,1 млрд. долл.

В первую пятерку состоятельных украинцев также вошли владелец корпорации "Интерпайп" Виктор ПИНЧУК (8,8 млрд. долл.), совладелец группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (6,55 млрд. долл.), совладелец группы «Приват» Геннадий БОГОЛЮБОВ (6,2 млрд. долл.) и владелец группы «Финансы и кредит» Константин ЖЕВАГО (5,2 млрд. долл.).

Шестое место с активами в 4,94 млрд. долл. занял совладелец группы «Приват» Алексей МАРТЫНОВ, седьмое – с 3,32 млрд. долл. совладелец концерна «Энерго» Виктор НУСЕНКИС, восьмое – с 3,22 млрд. долл. владелец Мариупольского меткомбината имени Ильича Владимир БОЙКО, девятое – с 2,9 млрд. долл. совладелец "РосУкрЭнерго" Дмитрий ФИРТАШ и десятое – с 2,6 млрд. долл. глава группы Development Construction Holding Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

Как отметил главный редактор «Корреспондента» Виталий СЫЧ, журнал в третий раз опубликовал список самых богатых людей Украины.

По его словам, несмотря на то, что год был обременен международным финансовым кризисом и обвалом на фондовом рынке, большинство собственников крупных отечественных корпораций практически не пострадали.

По его словам, капитал всех участников ТОП-50 -112,7 млрд. долл., что превышает два госбюджета Украины. При этом В.СЫЧ подчеркнул тот факт, что самый богатый украинец Р.АХМЕТОВ, по подсчетам инвестиционной компании Dragon Capital, впервые стал самым богатым европейцем, доведя стоимость своих активов до рекордных 31,1 млрд. долл.

Согласно рейтингу, больше всего богачей в Партии регионов - восемь человек (35,42 млрд. долл.).

В.СЫЧ подчеркнул, что расчеты для журнала производят финансовые специалисты инвестиционной компании Dragon Capital согласно утвержденной в ней системе оценки активов на основе рыночной капитализации предприятий и метода сравнительных оценок.

В свою очередь, редактор отдела "Бизнес" журнала Александр ПАСХАВЕР отметил, что «Корреспондент» также связывается с каждым потенциальным кандидатом, который может попасть в рейтинг, для уточнения списка его активов.