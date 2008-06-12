Степан Капшук: пора возобновлять экспорт масла в ЕС

Экспорт украинского подсолнечного масла в июне составит 50-60 тыс. тонн.

Об этом в телефонной беседе сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан КАПШУК.

«В мае наши предприятия произвели около 110 тыс. тонн подсолнечного масла, экспорт составил 55 тыс. тонн. В июне мы ожидаем экспорт на уровне 50-60 тыс. тонн, не больше. Если бы возобновились поставки в Европу, эта цифра была бы примерно вдвое больше», - сказал С.КАПШУК.

По словам С.КАПШУКА, с начала текущего маркетингового года (с сентября 2007 г.) произведено 1,466 млн. тонн подсолнечного масла, из них 1,064 млн. тонн экспортированы. При этом в прошлом году за такой же срок экспорт масла составил 1,412 млн. тонн.

С.КАПШУК подчеркнул, что на сегодняшний день проблем с таможенным оформлением масла на экспорт нет, однако возникли проблемы с поставками из-за запрета Евросоюза на ввоз украинского масла. «Учитывая, что Европа нам запретила экспорт масла, у нас возникла проблема, потому что мы не готовы поставить масло в другие страны, для этого нужно время - заключить новые контракты, исполнить их условия по качественным показателям. Мы надеемся, что возобновим нормальное партнерство. Качество нашего масла, учитывая то, что у нас меньше используется химических веществ, пестицидов и др., одно из самых высоких. Мы надеемся, что будет возобновлен экспорт в ЕС. Гарантировать качество масла Украина может», - сказал С.КАПШУК.

По его словам, на сегодняшний день общие остатки масла достигают около 380 тыс. тонн. При этом на 1 июня т.г. остатки подсолнечника составили 783 тыс. тонн, из них можно произвести 340-350 тыс. тонн масла. «Таким образом, у нас остатки, с учетом того, что будет переработан подсолнечник, около 750 тыс. тонн, а месячная потребность Украины в подсолнечнике – 40 тыс. тонн, то есть, у нас остатки в 6 раз превышают потребности в масле до нового сезона», - подытожил С.КАПШУК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров ввел квотирование экспорта подсолнечного масла и подсолнечника с 22 марта до 1 июля 2008 года, установив квоты в размере 300 тыс. тонн масла и 1 тыс. тонн семян подсолнечника.

16 апреля в Министерстве экономики состоялось заседание комиссии по вопросам рассмотрения заявок на выдачу лицензий на право экспорта подсолнечного масла и семян подсолнечника и распределения квот. По решению комиссии, квоту на экспорт 300 тыс. тонн подсолнечного масла разделили между собой 40 компаний, а квоту на экспорт 1 тыс. тонн семян подсолнечника - три компании.

Правительство собиралось рассмотреть возможность увеличения квот на экспорт подсолнечного масла до 500 тыс. тонн или отмены квотирования и введения лицензирования экспорта, однако решения не были приняты.

Позже Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие трех постановлений Кабинета министров о введении квот на экспорт подсолнечного масла. В указе главы государства отмечается, что данные постановления были изданы Кабмином вопреки ряду норм Конституции Украины.