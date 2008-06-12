«Интернет Инвест» хочет строить в Киеве дата-центр международного уровня

ООО «Интернет Инвест» планирует построить в Киеве дата-центр международного уровня.

Об этом сообщил президент компании «Интернет Инвест» Александр ОЛЬШАНСКИЙ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, компания планирует привлечь для строительства средства, полученные от размещения своих облигаций. Кроме того, часть средств от размещения облигаций «Интернет Инвест» собирается вложить в открытие представительств за рубежом, в частности, в США, Китае и России.

Андеррайтером данного выпуска облигаций выступила «ТАСК-брокер», входящая в инвестиционную группу «ТАСК».

Президент группы Сергей БРОДОВИЧ отметил, что данный проект является практически первым пилотным размещением облигаций интернет-компании в Украине. По его словам, всего было размещено 10 тысяч облигаций на общую сумму 10 млн. грн. С.БРОДОВИЧ сообщил, что группа «ТАСК» планирует в дальнейшем продолжать работу по размещению ценных бумаг ІТ-сектора.

Справка УНИАН. ООО «Интернет Инвест» (ТМ Imena.UA, Mirohost.NET) создано в 2001 году. Род деятельности - регистрация доменных имен и хостинг-провайдинг.

В группу компаний «ТАСК» входят: «ТАСК инвест», «ТАСК-брокер», инвестиционная компания «ТАСК», строительная компания «ТАСК».

Компания «ТАСК-брокер» зарегистрирована в апреле 2006 года. С 26 июня 2006 года является членом Первой Фондовой Торговой Системы (ПФТС).