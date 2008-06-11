Анна Герман требует более жесткой борьбы с расизмом, чем Чорновил

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Анна ГЕРМАН надеется, что законопроект об усилении ответственности за разжигание, в частности, расовой вражды в Украине будет рассмотрен в Верховной Раде в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Почему участились случаи нападения на чернокожих иностранных граждан?".

А.ГЕРМАН подчеркнула, что лично занималась разработкой этого документа, и добавила, что он касается не только расовой, но и политической, идеологической и религиозной вражды.

“Я уже обратилась сегодня к своей фракции (Партии регионов – УНИАН) с тем, чтобы наша фракция подала этот законопроект как первоочередной для рассмотрения на этой еще сессии парламента”, - сказала народный депутат.

По ее словам, сейчас законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно повышения ответственности и усиления борьбы против расизма, антисемитизма и дискриминации) находится на рассмотрении в комитетах ВР.

“В понедельник на Согласительном совете я буду просить спикера внести законопроект в зал на голосование”, - сообщила А.ГЕРМАН.

Она также сообщила, что в ВР зарегистрировано всего три проекта законов по борьбе с национальной нетерпимостью, однако она считает свой наиболее жестким и обширным.

“Есть законопроект коллеги МОСКАЛЯ, который довольно мягкий и даже подвергает сомнению такую проблему, как расизм в Украине. Есть законопроект коллеги Тараса ЧОРНОВИЛА, который не охватывает моментов вербальных, потому что мой законопроект предусматривает ответственность даже за оскорбление словом, и не только человека другого цвета кожи, но и, в частности, другого вероисповедания. Это довольно жесткий законопроект, который предусматривает за расизм уголовную ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы“, - сообщила А.ГЕРМАН.

Она выразила надежду, что ее законопроект наберет необходимое количество голосов депутатов. “Но если законопроект не пройдет – это тоже ответ, и он даст картину сознания нашего политикума, тогда мы поймем, что наш политикум еще не готов серьезно бороться с расизмом”, - подчеркнула народный депутат.

В то же время она отметила, что иностранцы со своей стороны тоже должны предпринимать определенные шаги, во избежание недоразумений. В частности, по словам А.ГЕРМАН, с этой целью они должны изучать культуру Украины.

“Одна из причин проблемы – разность культур тех людей, которые приезжают в Украину, с людьми, которые здесь родились и живут. Эта разница культур иногда приводит к досадным столкновениям и конфликтам”, - убеждена народный депутат.

При этом она отметила, что готова раз в неделю бесплатно преподавать украинский язык для всех иностранцев, которые хотят его изучать.

“Нужно искать помещения. Мы с “SOS! Расизм!” (общественная организация, основателем которой является Валид АРФУШ - УНИАН), я думаю, вместе пойдем к господину ЧЕРНОВЕЦКОМУ и будем просить помещение для таких собраний, для того, чтобы учить иностранцев украинской культуре и украинскому языку, украинским традициям. Я думаю, это хорошее дело”, - сказала А.ГЕРМАН.