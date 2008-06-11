Блок Кличко: на Березняковской, 12 опять жесткое столкновение

Блок Виталия Кличко заявляет о новом противостоянии между застройщиками и жителями на конфликтном участке на улице Березняковской, 12, в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, сегодня, начиная с 4 часов утра, 120 строителей в сопровождении 70 работников охранной компании стали сносить детскую площадку, спиливать деревья и завозить строительную технику на придомовую территорию по адресу Березняковская, 12.

Когда встревоженные жители вышли протестовать против своевольного уничтожения деревьев и незаконной застройки, несколько протестующих получили травмы в результате драки с охранниками, а трех жителей задержала милиция. По состоянию на 18.00 они, по данным Блока Кличко, все еще находились в участке милиции.

Как напоминают в пресс-службе Блока, этот конфликт вокруг придомовой территории продолжается уже несколько лет – Киевсовет в свое время отвел землю у кооперативного дома для застройки без предусмотренного законодательством согласования с жителями.

Между тем Блок Кличко для разрешения этого конфликта предлагает: немедленно остановить строительство на Березняковской, 12; запретить возведение объекта без согласования с жителями; провести расследования действий охранной компании и милиции, в результате которых пострадали люди.

Также Блок Кличко считает необходимым изъять конфликтный участок у застройщика, предоставив ему вместо него альтернативный участок.

И самое главное, подчеркнули в Блоке Кличко, – в дальнейшем осуществлять землеотвод только на базе прозрачных процедур и открытых земельных аукционов.

“Непрозрачность и коррумпированность земельного рынка приводит к тому, что землеотвод в Киеве совсем не учитывает интересы жителей и приводит к конфликтам между строительными организациями и жильцами прилегающих домов, - отметил Виталий КЛИЧКО, – поэтому Киеву нужно вывести на чистую воду нечистых на руку чиновников и сказать “Стоп!” строительному противостоянию”.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ после избиения жителей, проживающих вблизи строительства на Березняковской, 12, лично посетил эту стройплощадку. На встрече с киевлянами в тот день он пообещал, что решение об отводе земли по этому адресу будет отменено, и в его присутствии на выделенном компании «Кроун» земельном участке было начато строительство детской площадки.

12 июля Киевский городской совет отменил решение о передаче земельного участка обществу с ограниченной ответственностью строительной компании «Кроун» для строительства жилого дома на ул. Березняковской, 12 в Днепровском районе.