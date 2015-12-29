Кобзон под охраной вооруженных боевиков спел в цирке оккупированного Донецка (фото)

Сегодня, 29 декабря, депутат Госдумы РФ и певец Иосиф Кобзон прибыл в оккупированный боевиками Донецк и выступил в цирке.

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