Кобзон под охраной вооруженных боевиков спел в цирке оккупированного Донецка (фото)

15:55, 29 декабря 2015
Общество
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Сегодня, 29 декабря, депутат Госдумы РФ и певец Иосиф Кобзон прибыл в оккупированный боевиками Донецк и выступил в цирке.

УНИАН

Как сообщает местный сайт, по дороге в цирк Кобзона сопровождали несколько боевиков, вооруженных автоматами.

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Опубліковано 62.ua - Сайт города Донецка 29 грудня 2015 р.

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