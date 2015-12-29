Один из членов группировки "Харьковские партизаны" добровольно сдался СБУ и сообщил о тайнике с оружием

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 30-летний харьковчанин признался, что летом прошлого года его привлекли в группировку обманным путем: пригласили на заработки в российский Белгород, отобрали документы и отправили в военный лагерь, заставили написать заявление о сотрудничестве.

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Отмечается, что в лагере российские военные учили его и других диверсантов стрелять и закладывать взрывчатку. Позже террористы направили его в Харьков для подрывов военкоматов, волонтерских пунктов, железнодорожных путей.

«Харьковчанин добровольно отказался от сотрудничества с террористами и в конце декабря обратился в Управление СБУ в Харьковской области. Также он сообщил правоохранителям о местонахождении тайника с оружием и взрывчаткой», - говорится в сообщении.

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Спецслужбы изъяли из тайника гранатомет «РПГ-22», автомат Калашникова с патронами, магнитную мину СПМ, гранаты Ф-1 и более килограмм тротила.

В пресс-центре СБУ отметили, что поскольку признаков других преступлений в действиях харьковчанина нет, на основании ч.2 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины правоохранители обратятся в суд с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности.