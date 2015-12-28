МИД Украины отреагировал на суд РФ над крымскими татарами, митинговавшими против аннексии полуострова

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины.

«Расправа оккупационной власти над защитниками родной земли от российского агрессора – циничный вызов международному праву и мировому сообществу», - подчеркнули в ведомстве.

Как подчеркнули в МИД, политика преследования российской оккупационной властью крымских татар, случаи насилия и жестокого обращения с ними, факты принуждения к депортации, ограничение права на вероисповедание, разрушение общественных организаций и преследование СМИ и журналистов превратили Крым в остров страха и страданий его коренного народа.

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Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны прекратить преследования представителей крымскотатарского народа в оккупированной Автономной Республике Крым и немедленно освободить незаконно удерживаемых Чийгоза, Асанова, Дегерменджи, Юнусова, Эмирвалиева и Юнусова – заложников оккупационной политики Российской Федерации относительно Украины.

Как сообщалось, российские следователи обвиняют фигурантов «дела 26 февраля» в участии в «массовых беспорядках», которые возникли полтора года назад возле крымского парламента во время многотысячных митингов с участием, с одной стороны, сторонников территориальной целостности Украины, а с другой – активистов партии «Русское единство».